Москвичей предупредили о гололедице до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до концы пятницы возможно образование гололедицы из-за перепадов температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Водителей призвали к внимательности на дорогах. Автомобилистам, которые не успели сменить резину на зимнюю, рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в текущие праздники в Москве прогнозируется комфортная для прогулок погода. В пятницу ожидается от 0 до -2 градусов, однако уже в субботу днем в столице потеплеет до 1–3 градусов тепла, а в воскресенье до 0–5 градусов.



Москвичам рассказали о погоде в пятницу

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