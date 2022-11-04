Электрички на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Уточняется, что поезда задерживаются в обе стороны из-за неисправности светофора.

"На станции Крюково задерживаются поезда ввиду неисправности входного сигнала светофора. Пребывающие поезда переводятся на свободные пути", – сообщили в пресс-службе.

Пассажиров попросили следить за аудио-информированием на станции.

Ранее сообщалось, что с 30 октября поезда Центральной пригородной пассажирской компании начали курсировать по зимнему расписанию. Так, изменятся маршруты на Павелецком, Казанском, Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях. В пресс-службе отметили, что узнать актуальный график можно на сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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