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Автовокзал планируют открыть на месте автостанции "Красногвардейская" в Москве

Автовокзал планируют открыть на месте автостанции "Красногвардейская" в Москве

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Современный автовокзал "Красногвардейский" появится на месте одноименной автостанции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В данный момент там идет реконструкция.

Когда работы завершатся, новый хаб свяжет Москву с семью регионами России. Одними из самых популярных направлений должны стать Тула, Тамбов, Воронеж, а также Краснодарский край и Крым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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