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13:45

Транспорт

Очереди возникли из-за смены системы бронирования в аэропорте Шереметьево

Очереди возникли из-за смены системы бронирования в аэропорте Шереметьево

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Пассажиры аэропорта Шереметьево пожаловались на огромные очереди. Многие люди не успевали на рейсы, потому что не прошли все предполетные процедуры.

Представители авиагавани объяснили, что одной из причин очередей является переход на отечественную систему бронирования и регистрации. Его завершили все 53 российские авиакомпании.

Чем отличается система "Сирена" от зарубежных аналогов? Не придется ли пассажирам платить за смену сервисов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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