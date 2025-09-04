Форма поиска по сайту

04 сентября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ленинградском, Щелковском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Бутырской улице в сторону центра, на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются заторы на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

