Авиакомпании в РФ будут наказывать за нарушение правил перевозки ручной клади

Авиакомпании будут наказывать за нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Поводом для внесения поправок стал случай с пенсионеркой, которую не пускали на рейс с тростью, требуя доплату.

На данный момент в разных российских авиакомпаниях нормы провоза ручной клади отличаются. Так, компания "Победа" разрешает перевозить на борту сумку размером 36 на 30 и на 27 сантиметров, весом не более 10 килограммов. Больше всего вещей согласно нормам получится провезти благодаря "Уральским авиалиниям".

Как защитить свои права в конфликтной ситуации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.