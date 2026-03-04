В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 марта

Днем 4 марта наиболее плотное движение в сторону центра фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

