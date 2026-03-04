Форма поиска по сайту

04 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 марта

Собянин: новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби прибыл в Москву

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

Специалисты ЦОДД предупредили москвичей о перекрытиях движения в центре города

В АТОР заявили о продолжающейся работе по вывозу туристов из РФ с Ближнего Востока

Москвичи назвали самые востребованные городские вокзалы

Более 10 тыс россиян не могут вылететь домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Днем 4 марта наиболее плотное движение в сторону центра фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

