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03 декабря, 11:30

Транспорт

Новости регионов: ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" начались в Петербурге

Новости регионов: ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" начались в Петербурге

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В акватории Санкт-Петербурга начались ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия". Судно покинуло достроечную набережную завода и вышло в Финский залив. Ледокол относится к серии самых современных и крупнейших атомоходов, которые делают для сопровождения судов по Северному морскому пути.

Тем временем в Красноярском крае отцу четырех погибших детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал вину, сейчас он под подпиской о невыезде. Трагедия случилась более двух месяцев назад. По данным следствия, глава семьи обработал дом от насекомых дихлофосом, но не проветрил и не сделал влажную уборку. После чего допустил детей в помещение, из-за чего они и скончались.

В Мурманской области между тем началась полярная ночь. В период, который продлится до 11 января, солнце не будет подниматься над горизонтом, а день превратится в сумерки. В школах региона вводят щадящий режим. Занятия в первой смене будут начинаться позднее, а продолжительность уроков сокращается на пять минут.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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