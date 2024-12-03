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03 декабря, 11:15

Транспорт

60 километров дорог построили в Москве за год

60 километров дорог построили в Москве за год

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В Москве за год построили 60 километров дорог, в том числе и участки крупных магистралей. Кроме того, одна из трех самых любимых трасс москвичей – МСД – была соединена с Симферопольским шоссе.

Из последних значимых проектов стало открытие Сергеем Собяниным последней обновленной развязки на МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Всего с 2011 года специалисты проложили более 1 380 километров дорог, построили 437 тоннелей, эстакад и мостов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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