03 сентября, 07:30

Транспорт

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

Специалисты Росавиации и РАН разработали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов из-за роста числа столкновений самолетов с птицами. В 2023 году зафиксировали более тысячи столкновений воздушных судов с пернатыми, в 2024-м – 1,5 тысячи, с начала этого года – более 600.

Как пояснил авиаэксперт Андрей Батраков, новая инструкция представляет собой многоуровневую систему, которая включает в себя не только средства отпугивания, но и обнаружения. Кроме того, активно применяются беспилотники, которые позволяют мониторить обстановку в режиме реального времени.

Предполагается, что эти меры должны снизить риск появления птиц рядом с самолетами. В настоящее время аэропорты также используют зеркальные шары, лазеры и биоакустические установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья ЕрмаковаАлександра Бахтина

