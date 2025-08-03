Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 11:20

События

Второй летний Ночной велофестиваль собрал более 55 тысяч участников

Второй летний Ночной велофестиваль собрал более 55 тысяч участников

На автомобильном фестивале "ПроДвижение" представили более 500 экспонатов

Более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

Сервисы аренды электросамокатов ввели ограничение скорости для некоторых пользователей

Собянин: в Москве запущен 220-й электробусный маршрут

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту

ЦОДД предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы 6 августа

Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

Прокатились на ночь глядя: 2 августа уже во второй раз за лето в столице прошел Ночной велофестиваль. Он собрал более 55 тысяч любителей велосипедной культуры и активного образа жизни.

Участники смогли не только проехаться по Садовому кольцу в свете ночных огней, но и показать себя: организаторы фестиваля подготовили призы за самый оригинальный костюм и лучшее оформление велосипеда.

К масштабной велопрогулке присоединилась и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
транспортгородфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика