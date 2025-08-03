Второй летний Ночной велофестиваль собрал более 55 тысяч участников

Прокатились на ночь глядя: 2 августа уже во второй раз за лето в столице прошел Ночной велофестиваль. Он собрал более 55 тысяч любителей велосипедной культуры и активного образа жизни.

Участники смогли не только проехаться по Садовому кольцу в свете ночных огней, но и показать себя: организаторы фестиваля подготовили призы за самый оригинальный костюм и лучшее оформление велосипеда.

К масштабной велопрогулке присоединилась и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.