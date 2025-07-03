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03 июля, 13:15

Транспорт

Автомобили по параллельному импорту оказались в базе Интерпола

Автомобили по параллельному импорту оказались в базе Интерпола

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Тысячи россиян рискуют лишиться своих автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту. Как выяснилось, часть таких машин оказалась в базе Интерпола и числится в международном розыске. Как правило, сложности возникают, если авто приобреталось через частных посредников, а не официальные компании. В таких случаях продавец может выдавать машину за свою, хотя на самом деле она числится в лизинге у иностранной фирмы.

Подобные ситуации чаще всего связаны с машинами из Дубая – это американские или канадские автомобили с минимальным пробегом и по привлекательной цене. Но при их официальной продаже из Эмиратов в Россию машина может быть объявлена в розыск, если по-прежнему находится в лизинге. При этом ездить на таких автомобилях в России можно, если они уже стоят на учете, но с регистрацией или дальнейшей продажей могут возникнуть серьезные трудности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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