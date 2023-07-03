Новости часа: в Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году может вернуться к допандемийному уровню. Об этом рассказали в Росавиации.

Участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Спрос на автобусные билеты в Анапу стал ажиотажным. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.