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Новости

03 июля, 20:00

Общество

Новости часа: в Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

Новости часа: в Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

Эксперты усомнились в снижении цен на путевки в Грузию

В Москве теплоходы перевезли более 80 тыс пассажиров от Северного речного вокзала

Первый в мире летающий автомобиль будет стоить 26 млн рублей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году может вернуться к допандемийному уровню. Об этом рассказали в Росавиации.

Участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Спрос на автобусные билеты в Анапу стал ажиотажным. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

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