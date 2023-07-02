12:16Транспорт
Очередь из автомобилей перед Крымским мостом увеличилась до 7 км
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Очередь из машин, возникшая перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, увеличилась до 7 километров. О ситуации рассказал глава Минтранса Республики Николай Лукашенко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, время ожидания в очереди теперь составляет 5 часов.
Лукашенко обратил внимание, что при выезде из Крыма никаких затруднений не наблюдается.
Затор около 5 километров возник перед Крымским мостом в субботу, 1 июля. Местные власти решили увеличить количество сотрудников на пункте досмотра, чтобы решить проблему с очередью из машин.
Министерство транспорта рекомендовало туристам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.
Отмечалось, что в ночь на 2 июля затор сократился до 4,5 километра.
Новости часа: пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
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