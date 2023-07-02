Очередь из автомобилей перед Крымским мостом увеличилась до 7 км

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очередь из машин, возникшая перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, увеличилась до 7 километров. О ситуации рассказал глава Минтранса Республики Николай Лукашенко в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, время ожидания в очереди теперь составляет 5 часов.

Лукашенко обратил внимание, что при выезде из Крыма никаких затруднений не наблюдается.

Затор около 5 километров возник перед Крымским мостом в субботу, 1 июля. Местные власти решили увеличить количество сотрудников на пункте досмотра, чтобы решить проблему с очередью из машин.

Министерство транспорта рекомендовало туристам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Отмечалось, что в ночь на 2 июля затор сократился до 4,5 километра.



Новости часа: пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км