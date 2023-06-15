Движение на Крымском мосту в Москве затруднено из-за забравшегося на него мужчины

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Движение в районе Крымского моста у Парка Горького в центре Москвы временно затруднено из-за мужчины, забравшегося на верхушку одной из его опор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение транспорта ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца. Водителям советуют выбирать пути объезда. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города.

По информации РИА Новости, спасатели поднялись к мужчине на пожарной лестнице. С неизвестным, вероятно, ведут переговоры.

Ранее отмечалось, что мужчина может быть пьян, поскольку он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в толпу зевак. На место прибыли МЧС, психологи и экстренные службы.

25 января прошлого года неизвестный залез на один из пилонов Крымского моста и отказался слезать. Он провел на вершине конструкции почти два часа. Из-за инцидента были перекрыты три из четырех полос движения на внешней стороне Садового кольца в сторону Ленинского проспекта.

Спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину