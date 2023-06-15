Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мужчина забрался на верхушку Крымского моста у Парка Горького в центре Москвы, на месте работают спасатели. Мотивы мужчины неизвестны, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, мужчина может быть пьян, поскольку он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в толпу зевак.

Отмечается, что на место прибыли МЧС, психологи и экстренные службы. Кроме того, под мостом были замечены спасательные катера.

Движение на Крымском мосту затруднено, его регулируют сотрудники полиции.

25 января прошлого года неизвестный залез на один из пилонов Крымского моста и отказался слезать. Он провел на вершине конструкции почти два часа. Из-за инцидента были перекрыты три из четырех полос движения на внешней стороне Садового кольца в сторону Ленинского проспекта.

Позже спасатели сняли мужчину. На него были составлены два административных протокола.

Спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину