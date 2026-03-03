Импорт дорогих иномарок через ОАЭ заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке отразился на российском авторынке. Через арабские страны в Москву и другие города поставлялось много иномарок, особенно элитных дорогих брендов. Машины везли в морских контейнерах, и теперь они не могут добраться до портов.

Автодилер Роман Нелютин рассказал, что сейчас пытаются найти обходные схемы, например, через Суэцкий канал, но там тоже напряженная ситуация. Участники рынка надеются, что ситуация разрешится так же быстро, как это было летом. Сроки поставок будут ясны ближе к концу марта.

