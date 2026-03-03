Форма поиска по сайту

03 марта, 22:45

Транспорт

Импорт дорогих иномарок через ОАЭ заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке

Семью с четырьмя детьми разделили на разные рейсы при вывозе из ОАЭ

В Москве ожидаются локальные ограничения движения 4 марта

Комплексный ремонт Воробьевского путепровода выполнили на треть

Еще один вывозной рейс из Абу-Даби вылетит в Москву

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

В АТОР сообщили, что доля поездок в ОАЭ на весну не превышает 20%

Конфликт на Ближнем Востоке отразился на российском авторынке. Через арабские страны в Москву и другие города поставлялось много иномарок, особенно элитных дорогих брендов. Машины везли в морских контейнерах, и теперь они не могут добраться до портов.

Автодилер Роман Нелютин рассказал, что сейчас пытаются найти обходные схемы, например, через Суэцкий канал, но там тоже напряженная ситуация. Участники рынка надеются, что ситуация разрешится так же быстро, как это было летом. Сроки поставок будут ясны ближе к концу марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспортавтополитиказа рубежомвидеоАрина УстюковаДарья Крамарова

