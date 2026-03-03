Еще один вывозной рейс из Абу-Даби вылетит в Москву

Через полчаса в Москву должен вылететь еще один рейс из Абу-Даби. Два других борта из Дубая уже летят в Шереметьево. Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России, с Ближнего Востока уже вывезли около 1,5 тысячи российских туристов.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов выразил надежду, что ситуация в ОАЭ стабилизируется к майским праздникам. Он рекомендовал лететь в Турцию и Египет, где хорошая погода и безопасный перелет. Также туристы переориентируются на Таиланд и Вьетнам.

