03 марта, 17:15

Еще один вывозной рейс из Абу-Даби вылетит в Москву

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

В АТОР сообщили, что доля поездок в ОАЭ на весну не превышает 20%

Около 2 тыс российских туристов могут вернуться с Ближнего Востока 3 марта

Российские и зарубежные авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока

Почти по 100 адресам в Москве появится контрастная подсветка пешеходных переходов

Славянский бульвар, Нижегородская и Ховрино стали популярными городскими вокзалами Москвы

Через полчаса в Москву должен вылететь еще один рейс из Абу-Даби. Два других борта из Дубая уже летят в Шереметьево. Как ранее сообщали в Ассоциации туроператоров России, с Ближнего Востока уже вывезли около 1,5 тысячи российских туристов.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов выразил надежду, что ситуация в ОАЭ стабилизируется к майским праздникам. Он рекомендовал лететь в Турцию и Египет, где хорошая погода и безопасный перелет. Также туристы переориентируются на Таиланд и Вьетнам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
