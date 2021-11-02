ЦОДД призвал водителей быть внимательнее в связи с туманом в Москве

Москву накрыл туман. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит автомобилистов во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации быть более внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее стало известно, что густой туман-долгожитель сохранится на севере и в центре столицы минимум до полудня, а полностью завеса рассеется лишь к 21:00. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.