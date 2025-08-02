Форма поиска по сайту

Новости

02 августа, 19:10

События

На автомобильном фестивале "ПроДвижение" представили более 500 экспонатов

Вся история автопрома – от первого экипажа до беспилотных грузовиков. 2 августа на ВДНХ открылся масштабный автомобильный фестиваль "ПроДвижение".

На территории главной выставки страны разместились два десятка экспозиций. Среди них – знаковые машины российского автопрома, автомобили из советского кино, культовые модели из Японии, США и других стран. Отдельное внимание организаторы уделили кабриолетам, лоурайдерам и кастомным мотоциклам.

Свои экспонаты на фестивале представили не только музеи и именитые коллекционеры, но и простые владельцы раритетных машин.

О самых интересных событиях, машинах и автолюбителях на фестивале рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

транспортавтофестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

