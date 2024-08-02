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02 августа, 07:15

Транспорт

Автоматическую активацию онлайн-пополнения проездных введут в трамваях до конца 2024 года

Автоматическую активацию онлайн-пополнения проездных введут в трамваях до конца 2024 года

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Пассажирам столичного транспорта станет еще проще пополнять "Тройку" и карту москвича. До конца года во всех трамваях заработает автоматическая активация онлайн-пополнения проездных. Сервис будет работать так же, как на турникетах метро и МЦК.

Достаточно будет приложить карту к считывателю, и пополнение запишется автоматически одновременно с оплатой поездки. При этом у тех, кто привык активировать баланс по кнопке на валидаторе, такая возможность останется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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