Автоматическую активацию онлайн-пополнения проездных введут в трамваях до конца 2024 года

Пассажирам столичного транспорта станет еще проще пополнять "Тройку" и карту москвича. До конца года во всех трамваях заработает автоматическая активация онлайн-пополнения проездных. Сервис будет работать так же, как на турникетах метро и МЦК.

Достаточно будет приложить карту к считывателю, и пополнение запишется автоматически одновременно с оплатой поездки. При этом у тех, кто привык активировать баланс по кнопке на валидаторе, такая возможность останется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.