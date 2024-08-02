02 августа, 07:15Транспорт
Автоматическую активацию онлайн-пополнения проездных введут в трамваях до конца 2024 года
Пассажирам столичного транспорта станет еще проще пополнять "Тройку" и карту москвича. До конца года во всех трамваях заработает автоматическая активация онлайн-пополнения проездных. Сервис будет работать так же, как на турникетах метро и МЦК.
Достаточно будет приложить карту к считывателю, и пополнение запишется автоматически одновременно с оплатой поездки. При этом у тех, кто привык активировать баланс по кнопке на валидаторе, такая возможность останется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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