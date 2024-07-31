Поезда МЦД-1 будут ходить по измененному расписанию в августе

С 1 августа и до конца месяца поезда МЦД-1 будут ходить по измененному расписанию. Часть рейсов отменят, а некоторые электрички Савеловского направления проследуют только от или до Лобни и Бескудникова. На Белорусском направлении интервалы движения увеличат.

Изменения коснутся и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево. Их рейсы поздним вечером с понедельника по четверг отменят.

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