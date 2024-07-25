Пассажиры пополняли "Тройку" в приложении "Метро Москвы" в январе – июне почти вдвое чаще

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В период с января по июнь 2024 года пассажиры пополняли карты "Тройка" через приложение "Метро Москвы" около 8 миллионов раз, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, такие показатели говорят о том, что горожане выбирают удобство и ценят свое время.

"Возможность управлять транспортной картой онлайн – одна из популярных опций "Метро Москвы". <...> По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать цифровые сервисы в городском транспорте", – цитируют его в телеграм-канале Дептранса.

Ликсутов добавил, что "Тройкой" москвичи оплачивают около 80% поездок в метро каждый день.

Кроме того, владельцы Android с NFC могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" с телефона, напомнили в транспортном ведомстве. В свою очередь, пользователи смартфонов на базе iOS – на любом турникете метро и МЦК.

Ранее в Москве выпустили шесть тематических "Троек" совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. На картах изображены запуск "Спутника-1", самолеты в небе и традиционные русские пейзажи. "Тройки" с работами известных мастеров живописи выпустили к 90-летию студии. Их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине метро Москвы и на маркетплейсах.