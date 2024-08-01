Автоактивация онлайн-пополнения "Тройки" в столичных трамваях заработает до конца года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автоматическая активация онлайн-пополнения "Тройки" и карты москвича во всех трамваях Москвы заработает до конца года. Об этом в телеграм-канале сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Сервис будет работать так же, как на турникетах метро и МЦК. Возможность активировать баланс по кнопке на валидаторе останется и у тех, кто привык ей пользоваться, объяснил Ликсутов.

По его словам, с автоактивацией онлайн-пополнения горожанам не придется в трамвае нажимать кнопку на валидаторе. Достаточно будет приложить карту к считывателю, пополнение запишется одновременно с оплатой поездки.

Заммэра напомнил, что о запуске сервиса на всех турникетах метрополитена и МЦК в мае объявил Сергей Собянин. С этого момента москвичи уже активировали порядка 1,3 миллиона онлайн-пополнений без желтых терминалов, что говорит о популярности новой услуги, добавил он.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии пассажиры пополнили "Тройку" через приложение "Метро Москвы" около восьми миллионов раз. Это почти в два раза больше, чем за такой же период 2023 года. Как уточнил Ликсутов, "Тройкой" граждане оплачивают около 80% поездок каждый день.