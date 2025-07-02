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02 июля, 07:45

Транспорт

Москва обновит "Единую региональную навигационно-информационную систему"

Москва обновит "Единую региональную навигационно-информационную систему"

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Следить за самокатами и курьерами будут в режиме реального времени. Москва модернизирует "Единую региональную навигационно-информационную систему".

Теперь в нее будут входить сервисы доставки продуктов и аренды самокатов. Предполагается, что для каждой компании будут созданы базы данных по курьерам и их перемещениях. Эта информация будет направляться в ЦОДД и другие городские системы в реальном времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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