02 июля, 07:45Транспорт
Москва обновит "Единую региональную навигационно-информационную систему"
Следить за самокатами и курьерами будут в режиме реального времени. Москва модернизирует "Единую региональную навигационно-информационную систему".
Теперь в нее будут входить сервисы доставки продуктов и аренды самокатов. Предполагается, что для каждой компании будут созданы базы данных по курьерам и их перемещениях. Эта информация будет направляться в ЦОДД и другие городские системы в реальном времени.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.