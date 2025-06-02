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02 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июня

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Лужнецкой эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Кроме того, ситуацию могут осложнить строительные работы на Волоколамском путепроводе и на МКАД в районе Химкинского моста, а также возможные аварии на выездах из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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