Российские автомобили могут обязать оснащать отечественной операционной системой

На отечественных автомобилях может в обязательном порядке появиться российская операционная система. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

В качестве одного из вариантов рассматривается ОС "Аврора", однако выбрана может быть любая система, соответствующая требованиям кибербезопасности. В перспективе требование может распространиться и на зарубежные автомобили.

