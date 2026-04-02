02 апреля, 11:30
Российские автомобили могут обязать оснащать отечественной операционной системой
На отечественных автомобилях может в обязательном порядке появиться российская операционная система. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов.
В качестве одного из вариантов рассматривается ОС "Аврора", однако выбрана может быть любая система, соответствующая требованиям кибербезопасности. В перспективе требование может распространиться и на зарубежные автомобили.
