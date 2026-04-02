02 апреля, 07:15Транспорт
В Госдуме хотят ограничить скорость электросамокатов почти до скорости пешехода
Скорость электросамокатов хотят ограничить почти до скорости пешехода. В Госдуме считают, что оптимальными будут 7 километров в час.
В некоторых зонах движение электросамоката необходимо полностью блокировать. Также предлагается по умолчанию внести страхование ответственности водителей, чтобы в случае аварии полностью возместить ущерб другим участникам происшествия.
