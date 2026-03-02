Аэропорты Дубая возобновили работу в ограниченном режиме

Аэропорты Дубая возобновляют работу в ограниченном режиме, первые рейсы должны вылететь уже 2 марта. Информацию подтвердило управление гражданской авиации ОАЭ.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на условиях первоначального бронирования, сообщила Ассоциация туроператоров России. В Роспотребнадзоре заявили, что клиенты тур-агентств имеют право требовать возврат средств, если путешествие угрожает их жизни.

