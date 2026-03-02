В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 марта

Сейчас наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Шмитовского проезда, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд специалисты ожидают затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

