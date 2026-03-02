Форма поиска по сайту

02 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 марта

Москвичи могут поздравить БКЛ с трехлетием

Станция МЦК Нижегородская возобновила работу после проседания платформы

МЧС предупредило о снижении видимости в Москве до 100–500 метров из-за тумана

В ГД предложили ужесточить наказание за скрутку пробега и фальсификацию истории авто

В Россию прибыли 84 туриста, покинувших Израиль сухопутным маршрутом

В Москве сняли новогодние украшения с городского транспорта

Собянин подвел итоги трех лет работы БКЛ

"Новости дня": станция Московского центрального кольца "Нижегородская" возобновила работу

Свыше 1,5 млн поездок по БКЛ совершают пассажиры в рабочие дни

Сейчас наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Шмитовского проезда, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд специалисты ожидают затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам




Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды




Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель




Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах




Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег




Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов




Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью




Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"




