Отклонения в графике поездов сохраняются на некоторых направлениях МЖД

Отклонения в графике поездов сохраняются на некоторых направлениях Московской железной дороги (МЖД) и Московских центральных диаметров (МЦД). Как сообщили в МЖД, опоздания до 12 минут отмечаются на Казанском направлении и третьем диаметре.

С 20-минутной задержкой курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений. На МЦД-2 интервалы соответствуют расписанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

