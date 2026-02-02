Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 23:15

Транспорт

Отклонения в графике поездов сохраняются на некоторых направлениях МЖД

Отклонения в графике поездов сохраняются на некоторых направлениях МЖД

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками поездов на МЖД

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейд на столичных дорогах

"Московский патруль": таксисты начали отказываться от детских тарифов в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 февраля

Протяженность линий московского метро выросла с 300 до 560 км за 15 лет

Развязка с путепроводами появилась на пересечении Южной рокады и МСД

Интервалы движения электросудов могут увеличиться из-за морозов в Москве

"Деньги 24": количество легковых автомобилей сократилось в России впервые за 25 лет

"Новости дня": Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Отклонения в графике поездов сохраняются на некоторых направлениях Московской железной дороги (МЖД) и Московских центральных диаметров (МЦД). Как сообщили в МЖД, опоздания до 12 минут отмечаются на Казанском направлении и третьем диаметре.

С 20-минутной задержкой курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений. На МЦД-2 интервалы соответствуют расписанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья Крамарова

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика