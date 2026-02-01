Станция метро "Новорижская" сократит время в пути пассажиров минимум на 15 минут

Станция "Новорижская" на Рублево-Архангельской линии метро находится в активной стадии строительства. По словам экспертов, открытие станции сократит время в пути для пассажиров минимум на 15 минут.

В настоящее время от станции "Рублево-Архангельская" к "Новорижской" ведется проходка левого и правого перегонных тоннелей с помощью тоннелепроходческих комплексов. Новая станция будет расположена вблизи музея-заповедника "Архангельское".

