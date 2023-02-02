"Актуальный репортаж": дилеры "АвтоВАЗа" остались с машинами трех цветов

У "АвтоВАЗа" в продаже остались машины всего трех цветов – черный, белый и темно-зеленый. СМИ заявили, что иногда можно найти коричневые и серые автомобили, но заказать их не получится, для этого необходимо отслеживать их в салонах.

В Минпромторге пообещали решить проблему с краской в ближайшее время и расширить цветовую гамму. Каким образом? И почему возникли эти трудности?

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