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Транспорт

Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных автомобилей станет платным

Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных автомобилей станет платным

Москвичам напомнили об изменении движения поездов на Кольцевой линии метро с 2 января

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Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных автомобилей станет платным со 2 января. Грузовикам же необходим специальный пропуск, без него движение по МСД запретят.

Бесплатно смогут перемещаться машины с номерами Москвы и области, такси с лицензией на работу в столичном регионе и межрегиональные автобусы. Как устроена новая бессветофорная магистраль столицы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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