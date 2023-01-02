Проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных автомобилей станет платным со 2 января. Грузовикам же необходим специальный пропуск, без него движение по МСД запретят.

Бесплатно смогут перемещаться машины с номерами Москвы и области, такси с лицензией на работу в столичном регионе и межрегиональные автобусы. Как устроена новая бессветофорная магистраль столицы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.