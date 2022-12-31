Почти 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

98 рейсов задерживаются или отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Лидирует по количеству отмен Шереметьево: там не полетят 60 самолетов. Задерживаются между тем только семь рейсов.

В Домодедове задержки затронули пассажиров 15 рейсов. Еще один рейс в воздушной гавани отменили. А в аэропорту Внуково задержано и отменено 10 и 5 рейсов соответственно.

Ранее Росавиация продлила до 8 января режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы. Аэропорт Сочи при этом продолжит работать в штатном режиме.



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