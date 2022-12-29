"Мой район. Навигатор": горнолыжные спуски открылись на Воробьевых горах

Спустя 40 лет в Москве снова открылись горнолыжные спуски на Воробьевых горах. Там катались на лыжах еще в начале ХХ века, но склоны пришлось закрыть из-за оползней.

Теперь специалисты воссоздали зимний спортивный кластер. В комплексе есть возможность заниматься горнолыжным спортом и кататься на сноубордах. Трассы, которые здесь построены, могут принимать международные соревнования.

Вместе с комплексом запустили воссозданную эскалаторную галерею возле станции метро "Воробьевы горы". Благодаря открытию галереи сократится путь от метрополитена до МГУ, "Дома пионеров" и нового спортивного кластера. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".