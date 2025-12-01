01 декабря, 07:30Транспорт
Индийские автомобили могут выйти на российский рынок
Российский автомобильный рынок рассматривает возможность появления машин из Индии, однако высокая стоимость делает эту перспективу маловероятной.
При этом подержанные внедорожники Mahindra можно найти на российских интернет-площадках. Утилизационный сбор и таможенные пошлины увеличивают их итоговую цену в несколько раз, делая сопоставимой со стоимостью нового автомобиля.
Эксперты отмечают, что для реального выхода на рынок индийским производителям необходимо наладить локализованное производство в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.