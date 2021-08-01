В Москве и МО заработала система мониторинга такси "Арт"

С сегодняшнего дня в столичном регионе заказы на поездки в первую очередь будут отдавать таксистам, зарегистрированным в корпоративная информационная система (КИС) "АРТ". А таких в Москве и Подмосковье подавляющее большинство – 97%.

Система будет следить за тем, чтобы водитель такси ездил с действительными правами, не имел проблем с законом и не перерабатывал. Ранее представители бизнеса просили местные власти перенести запуск КИС "Арт". Полностью она заработает 14 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

