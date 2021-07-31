Грузовик и поезд Адлер – Москва столкнулись под Калугой

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Цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва, столкнулись в Калужской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточняется, водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуируют.

"Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер – Москва", – говорится в сообщении.

7 июля сообщалось, что не менее 30 человек стали жертвами столкновения двух поездов на юге Пакистана. Отмечалось, что авария произошла в районе города Готки в провинции Синд.

