ГИБДД прорабатывает изменение механизма формирования экзаменационных билетов на права

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция прорабатывает вопросы изменения механизма формирования билетов и задач для получения водительских прав. Об этом сообщает "Коммерсант".

"В настоящее время активно прорабатываются вопросы модернизации механизма формирования билетов и экзаменационных задач", – сказал Черников.

При этом он отметил, что на данный момент рано говорить о каких-либо изменениях в проведении теоретического экзамена.

Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что приоритетной задачей является интеграция новичков на дорогах в транспортный поток, что позволит им чувствовать себя более комфортно и не создавать проблем другим участникам движения.

"Сейчас мы зачастую видим, что окружающие только агрессивно сигналят новичкам и тем самым лишь дополнительно их нервируют. Хотелось бы, чтобы люди относились добрее и уважительнее друг к другу", – сказал он.

Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки.

Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу. Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.