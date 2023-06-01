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Новости

01 июня, 18:30

Происшествия

Новости часа: серийное производство электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году

Новости часа: серийное производство электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году

Новости часа: Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Жителям столицы рассказали о росте популярности электромобилей в городе

Новости Московского транспорта

Жителям столицы рассказали о популярности электромобилей в Москве

Боевые роботы "Маркер" смогут охранять столичные аэропорты

Новости часа: более 66 тыс человек сдают ЕГЭ по математике в столице 1 июня

Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице

В России начали использовать виртуальные социальные карты в общественном транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Серийное производство российского электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году. Об этом сообщила компания.

Два человека пострадали в Белгороде при взрыве неизвестного устройства. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Десятки воздушных шаров выпустили в центре Мариуполя в память о погибших детях. Об этом рассказали местные власти.

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