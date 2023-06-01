Новости часа: серийное производство электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Серийное производство российского электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году. Об этом сообщила компания.

Два человека пострадали в Белгороде при взрыве неизвестного устройства. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Десятки воздушных шаров выпустили в центре Мариуполя в память о погибших детях. Об этом рассказали местные власти.