В Москве временно закрыт причал "Парк "Фили" речного маршрута

Причалы в Москве могут изменить режим работы во время половодья. Это связано со сбросами воды из водохранилищ. Например, сейчас закрыт причал "Парк "Фили" первого регулярного маршрута.

Запасы воды в снежном покрове являются одним из главных факторов объема весеннего половодья. Перед началом зимы, в конце осени, наступили морозы, а снега еще не было, что привело к более высокому промерзанию почвы, чем в обычные сезоны.

Из-за этого сейчас, когда происходит снеготаяние, больший процент воды идет поверхностным путем, стекает в реки, и происходит подъем уровня воды.