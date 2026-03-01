"Аэрофлот" вынужденно отменил рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на 1 марта

Компания "Аэрофлот" вынужденно отменила рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на 1 марта. Решение было принято в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Пассажирам предлагается переоформить билет на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформить возврат. В свою очередь авиакомпания "Победа" пока только корректирует расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.