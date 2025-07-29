Бесперебойный интернет появится в электричках и поездах в течение 1,5 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. По его словам, стабильный сигнал планируется обеспечить за счет спутниковой группировки, которую развернут на орбите.

Предположительно, будут запущены около тысячи спутников. С их появлением на пути не останется "слепых" зон, которые в настоящий момент не могут покрыть наземные сети.

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