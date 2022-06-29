Компании РФ с оборудованием Cisco и серверами IBM не смогли продлить лицензию

Российские компании, которые используют оборудование Cisco и серверы IBM, не смогли продлить лицензию. Когда сроки истекут, техника перестанет работать.

Управляющий партнер IT-компании Артем Геллер считает, что радикальной проблемы из-за этого не будет. По его словам, в качестве решения вопроса можно купить другое оборудование, взломать текущее или использовать чужие ключи из другой страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

