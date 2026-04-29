К зарубежному трафику могут ввести отдельную оплату при использовании зарубежных сервисов

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что зарубежный интернет-трафик может быть выделен в отдельную платную категорию. По его словам, это может затронуть привычный способ потребления контента, включая просмотр видео через зарубежные платформы и использование VPN.

Отмечалось, что часть трафика приходится на зарубежные сервисы, включая видеохостинги, и в таком случае для пользователей могут ввести отдельную оплату за этот сегмент. Также обсуждался вариант, при котором российский трафик останется бесплатным, а зарубежный будет тарифицироваться отдельно.

