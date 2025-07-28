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28 июля, 14:15

Технологии

Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp

Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp

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Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов в России.

Как отметили в пресс-службе ведомства, решения об ограничении работы платформ доводят до пользователей только через официальные каналы. При этом ранее в СМИ появилась информация, что с 1 августа в России заблокируют указанные сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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