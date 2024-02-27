Технические сбои зафиксировали в работе МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 и Yota

Россияне столкнулись с проблемами в работе операторов МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 и Yota. Об этом сообщает "Сбой.рф".

В свою очередь, в "МегаФоне" заявили, что фиксируют снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисов, однако проблема не связана с сетью оператора.

Ранее днем сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей не открывается приложение и его веб-версия, не грузятся сообщения и файлы.