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26 июля, 12:45

Технологии

Скорость загрузки сервиса YouTube на компьютерах может снизиться до 40% в РФ

Скорость загрузки сервиса YouTube на компьютерах может снизиться до 40% в РФ

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До 28 июля скорость загрузки сервиса YouTube на компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к 4 августа – уже до 70%. Об этом рассказали в Госдуме, отметив, что это вынужденный шаг, который направлен не против пользователей, а против компании, которая игнорирует российские законы.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал, какие есть альтернативы на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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