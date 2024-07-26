Скорость загрузки сервиса YouTube на компьютерах может снизиться до 40% в РФ

До 28 июля скорость загрузки сервиса YouTube на компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к 4 августа – уже до 70%. Об этом рассказали в Госдуме, отметив, что это вынужденный шаг, который направлен не против пользователей, а против компании, которая игнорирует российские законы.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал, какие есть альтернативы на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.