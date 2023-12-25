25 декабря, 12:00Спорт
"Актуальный репортаж": спортивная одежда для предотвращения травм
В столице выбрали победителей конкурса спортивных технологий. Участники представили футболки, шорты, наколенники, которые способны минимизировать травмы и даже улучшить кровоток.
Разработчики говорят, что секрет в мелких пружинах, которые разжимаются при контакте с телом и воздействуют на определенные точки. Зачем это нужно и используется ли на высшем спортивном уровне? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.