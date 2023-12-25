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Новости

25 декабря, 12:00

Спорт

"Актуальный репортаж": спортивная одежда для предотвращения травм

"Актуальный репортаж": спортивная одежда для предотвращения травм

Более 10 тыс сезонных вопросов решили в столице при помощи сервиса "Электронный дом"

Компьютерное зрение в медицине будет применяться на постоянной основе – Собянин

Мэр Москвы рассказал о роботизированных системах в городском хозяйстве

Новости часа: производство карты "Тройка" стало на 100% российским

Сергей Собянин: производство карты "Тройка" стало полностью российским

Новости часа: Собянин одобрил четыре проекта по программе создания рабочих мест

"Техно": новый мессенджер представили в Москве

Городским сервисом "Переезд в Москве" воспользовались 56 тыс раз

"Техно": в метро Москвы запустили эксперимент с бесконтактным способом оплаты проезда

В столице выбрали победителей конкурса спортивных технологий. Участники представили футболки, шорты, наколенники, которые способны минимизировать травмы и даже улучшить кровоток.

Разработчики говорят, что секрет в мелких пружинах, которые разжимаются при контакте с телом и воздействуют на определенные точки. Зачем это нужно и используется ли на высшем спортивном уровне? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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