"Актуальный репортаж": спортивная одежда для предотвращения травм

В столице выбрали победителей конкурса спортивных технологий. Участники представили футболки, шорты, наколенники, которые способны минимизировать травмы и даже улучшить кровоток.

Разработчики говорят, что секрет в мелких пружинах, которые разжимаются при контакте с телом и воздействуют на определенные точки. Зачем это нужно и используется ли на высшем спортивном уровне? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.